В Германии после теракта в Вене усилили меры безопасности
3 ноября 2020, 12:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Федеральная полиция ФРГ после теракта в Вене, который был совершен накануне вечером, усилила меры безопасности. Акцент сделан на контроле на границе, железной дороге, а также на розыскных мероприятиях.
Согласно последней информации, полиция не раскрывает детали принимаемых мер из тактических соображений проводимых в настоящий момент операций.
Вечером в понедельник в Вене была открыта стрельба сразу в нескольких местах, в частности, у синагоги. В результате случившегося погибли четыре человека, а ранения получили не менее 15. Власти Австрии расценивают случившееся как теракт.
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