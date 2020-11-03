В Германии после теракта в Вене усилили меры безопасности

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3 ноября 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник немецкой полиции, Sabine Gudath via www.imago-imag/www.imago-images.de

Федеральная полиция ФРГ после теракта в Вене, который был совершен накануне вечером, усилила меры безопасности. Акцент сделан на контроле на границе, железной дороге, а также на розыскных мероприятиях.

Согласно последней информации, полиция не раскрывает детали принимаемых мер из тактических соображений проводимых в настоящий момент операций.

Вечером в понедельник в Вене была открыта стрельба сразу в нескольких местах, в частности, у синагоги. В результате случившегося погибли четыре человека, а ранения получили не менее 15. Власти Австрии расценивают случившееся как теракт.