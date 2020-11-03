Путин направил президенту и канцлеру Австрии телеграмму с соболезнованиями после нападений в Вене
3 ноября 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Глава России Владимир Путин во вторник, 3 ноября, направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы в центре Вены.
Российский лидер осудил "жестокое и циничное преступление", которое в очередной раз подтвердило "бесчеловечную сущность терроризма". Владимир Путин выразил уверенность в том, что террористам не удастся посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий.
Напомним, накануне вечером в центре Вены была совершена серия нападений, причем одним из мест, где был открыт огонь, стала синагога. Жертвами атак стали четыре человека. Власти Австрии расценивают случившееся как теракт.
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