Число жертв теракта в Вене возросло до четырех

3 ноября 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: Kurier
Утром во вторник, 3 ноября, стало известно, что количество жертв теракта в Вене увеличилось до четырех. Об этом сообщили сегодня журналисты, ссылаясь на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
Ранее сегодня сообщалось о троих погибших в результате стрельбы, однако позже поступила информация о четвертой жертве – женщине 40-50 лет. Она скончалась в клинике Оттакринг.
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошло сразу несколько перестрелок. В результате случившегося пострадали по меньшей мере 15 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти расценивают атаки как теракт.
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