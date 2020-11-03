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Количество жертв теракта в Вене возросло до трех

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв теракта в Вене возросло до трех
место теракта в Вене, Georges Schneider/Xinhua

Утром во вторник, 3 ноября, стало известно, что количество жертв атаки в Вене возросло до трех. Накануне вечером в столице Австрии произошла стрельба, которую местные власти расценивают как теракт.

К настоящему моменту известно о ликвидации одного нападавшего. О местонахождении других преступников сейчас данных нет. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что ликвидированный в Вене стрелок являлся сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Жителей австрийской столицы призывают по возможности не выходить из дома. Занятия в школах города во вторник отменили.

ЕТ

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