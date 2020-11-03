Вечером в понедельник в центре Вены произошел теракт, нападавшие скрылись

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3 ноября 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудники полиции Вены, Georges Schneider/Xinhua

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных совершила серию нападений в центре Вены. Согласно последним данным, один прохожий погиб на месте, еще одна пострадавшая скончалась позже в больнице.

Уточняется, что в результате случившегося ранения получили 15 человек. Один нападавший был убит, а остальные смогли скрыться. Местные власти считают вышеуказанное происшествие терактом.

К настоящему моменту не установлены мотивы, точное число и личности преступников. Жителям Вены предписали находиться дома, поскольку операция по поимке злоумышленников продлится еще несколько часов. Занятия в школах города во вторник отменили. Известно также, что столичные объекты сейчас охраняют австрийские военные. Есть данные о том, что, в частности, стрельба была открыта в синагоге.