Глава МВД Франции заявил, что напавший на прихожан в Ницце прибыл в страну для теракта

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1 ноября 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Voix du Nord.

место происшествия в Ницце, Фото:Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/globallookpress.com

Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце, приехал во Францию специально для совершения теракта.

«Конечно, прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда он (нападавший) составил план нападения. Но он явно приехал не для того, чтобы получить документы», - высказал он.

Напомним, что у убившего трех человек в церкви были найдены документы - свидетельство итальянского «Красного Креста», мужчина является выходцем из Туниса и 1999 года рождения. Кроме того, при обыске у него обнаружили нож, Коран и два мобильных телефона.