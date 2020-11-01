Глава МВД Франции заявил, что напавший на прихожан в Ницце прибыл в страну для теракта
1 ноября 2020, 20:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Voix du Nord.
Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце, приехал во Францию специально для совершения теракта.
«Конечно, прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда он (нападавший) составил план нападения. Но он явно приехал не для того, чтобы получить документы», - высказал он.
Напомним, что у убившего трех человек в церкви были найдены документы - свидетельство итальянского «Красного Креста», мужчина является выходцем из Туниса и 1999 года рождения. Кроме того, при обыске у него обнаружили нож, Коран и два мобильных телефона.
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