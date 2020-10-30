Прокурор Франции Рикар раскрыл подробности о личности напавшего на церковь в Ницце

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30 октября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

полицейские в Ницце, Фото:Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил личность напавшего на людей в церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Инцидент произошел в четверг, 29 октября, погибли три человека.

Рикар пояснил, что у совершившего тройной убийство в базилике Нотр-Дам найдено свидетельство итальянского «Красного Креста», мужчина является выходцем из Туниса и 1999 года рождения. По его словам, удостоверение действительно принадлежит напавшему.

Прокурор отметил, что злоумышленник прибыл в Лампедузу 20 сентября, а во Францию - в октябре. Рикар добавил, что при задержании преступник был тяжело ранен и доставлен в госпиталь, его жизнь находится под угрозой. Кроме того, отпечатки его пальцев не были известны контрразведке. Фамилию мужчины глава ведомства называть не стал.

Ранее сообщалось, что у напавшего на прихожан в Ницце обнаружили нож, Коран и два мобильных телефона.

При этом сам злоумышленник рассказал следователям, что ему 25 лет и его зовут Брахим.