Во Франции следователи допросили подозреваемого в нападении на людей в церкви в Ницце

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29 октября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во Франции следователи допросили подозреваемого в нападении на людей в церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце.

Злоумышленник рассказал, что ему 25 лет и его зовут Брахим. При задержании стражи порядка ранили подозреваемого.

Террорист получил несколько ранений в плечо и ногу. Злоумышленник помещен в городской госпиталь имени Пастера, - передает МИР24.

По данным европейских СМИ, мэр города Кристиан Эстрози назвал вооруженное нападение на людей террористическим актом и проявлением «исламофашизма». По данным мэра, террорист кричал «Аллаху акбар!» Злоумышленник продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Нападение произошло в четверг утром. Убиты три человека. Террорист с ножом напал на людей внутри церкви, он обезглавил женщину и перерезал горло мужчине, а также нанес травмы еще нескольким прохожим. Все храмы в городе закрыты и помещены под видеонаблюдение.

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что церкви получали предупреждения о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.