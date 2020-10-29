Во Франции следователи допросили подозреваемого в нападении на людей в церкви в Ницце

Во Франции следователи допросили подозреваемого в нападении на людей в церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце.
Злоумышленник рассказал, что ему 25 лет и его зовут Брахим. При задержании стражи порядка ранили подозреваемого.
Террорист получил несколько ранений в плечо и ногу. Злоумышленник помещен в городской госпиталь имени Пастера, - передает МИР24.
По данным европейских СМИ, мэр города Кристиан Эстрози назвал вооруженное нападение на людей террористическим актом и проявлением «исламофашизма». По данным мэра, террорист кричал «Аллаху акбар!» Злоумышленник продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.
Нападение произошло в четверг утром. Убиты три человека. Террорист с ножом напал на людей внутри церкви, он обезглавил женщину и перерезал горло мужчине, а также нанес травмы еще нескольким прохожим. Все храмы в городе закрыты и помещены под видеонаблюдение.
Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что церкви получали предупреждения о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.