Священник из Ниццы сообщил, что церкви получали предупреждения о возможном нападении
29 октября 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Священник из Ниццы, где ранее сегодня произошло нападение на людей, Жиль Флорини днем в четверг рассказал, что церкви получали предупреждения о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.
Флорини уточнил, что в течение последних двух или трех дней поступали предупреждения о вероятности нападений до 1 ноября. Священник уточнил, что церкви были настороже, однако не предполагали, что все случится "таким образом".
Напомним, утром 29 октября возле церкви в Ницце была совершена атака, в результате которой погибли три человека. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Есть информация о том, что одна из жертв была обезглавлена.
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