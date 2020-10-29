Священник из Ниццы сообщил, что церкви получали предупреждения о возможном нападении

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29 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

место нападения в Ницце, Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de

Священник из Ниццы, где ранее сегодня произошло нападение на людей, Жиль Флорини днем в четверг рассказал, что церкви получали предупреждения о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.

Флорини уточнил, что в течение последних двух или трех дней поступали предупреждения о вероятности нападений до 1 ноября. Священник уточнил, что церкви были настороже, однако не предполагали, что все случится "таким образом".

Напомним, утром 29 октября возле церкви в Ницце была совершена атака, в результате которой погибли три человека. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Есть информация о том, что одна из жертв была обезглавлена.