Мэр Ниццы заявил, что одну из жертв нападения в городе обезглавили

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29 октября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

сотрудница полиции во Франции, Panoramic/Keystone Press Agency

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози днем в четверг, 29 октября, заявил, что одна из жертв нападения преступника, вооруженного ножом, в церкви Нотр-Дам в центре города была обезглавлена.

В рамках разговора с журналистами Кристаин Эстрози уточнил, что нападавший в Ницце применил тот же метод, что и злоумышленник, убивший учителя в Конфлан-Сент-Онорин – педагог был обезглавлен.

Градоначальник также добавил, что преступник выкрикивал религиозные фразы, а один из погибших в результате его действий был священником.

Известно, что в ходе атаки в Ницце погибли по меньшей мере три человека. Эстрози не исключает, что речь идет о теракте.