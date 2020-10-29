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В Twitter появилось видео с места нападения на людей в Ницце

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Twitter появилось видео с места нападения на людей в Ницце
французские полицейские, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

В четверг, 29 октября, в социальной сети Twitter появилась видеозапись с места нападения на людей в Ницце. Ранее стало известно, что в результате случившегося во французском городе погибли три человека.

На кадрах, продемонстрированных в соцсети, можно увидеть работу сотрудников экстренных служб Ниццы. Показано, как полиция перекрывает движение в районе происшествия. Видно также, как правоохранители машут автомобилистам, призывая их проезжать место случившегося, не останавливаясь.

Напомним, ранее журналисты заявили, что в Ницце неизвестный злоумышленник напал на людей с ножом. Сообщалось о гибели троих граждан. Травмы получили, согласно последней информации, еще два человека.

ЕТ

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