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В Ницце неизвестный напал на людей у церкви, трое погибших

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

В Ницце неизвестный напал на людей у церкви, трое погибших
Ниццп, pixabay.com

Утром в четверг, 29 октября, стало известно, что в Ницце неизвестный злоумышленник напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли три человека.

Нападение было совершено около 9:00 по местному времени (11:00 по Москве). Отмечается, что смертельные ранения получили три человека, а еще несколько были доставлены в больницу. К настоящему моменту атаковавший задержан сотрудниками полиции.

Мэр города Кристиан Эстрози не исключает, что речь идет о теракте. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЕТ

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