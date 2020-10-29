В Ницце неизвестный напал на людей у церкви, трое погибших

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29 октября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

Ниццп, pixabay.com

Утром в четверг, 29 октября, стало известно, что в Ницце неизвестный злоумышленник напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли три человека.

Нападение было совершено около 9:00 по местному времени (11:00 по Москве). Отмечается, что смертельные ранения получили три человека, а еще несколько были доставлены в больницу. К настоящему моменту атаковавший задержан сотрудниками полиции.

Мэр города Кристиан Эстрози не исключает, что речь идет о теракте. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.