Представитель МВД Германии заявил о высокой угрозе исламистского экстремизма в стране

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4 ноября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полицейские, фото: Vaclav Salek/CTK/ globallookpress.com

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что угроза исламистского терроризма в Германии остается высокой. По его словам, сотрудники правоохранительных органов следят за текущей ситуацией.

«Министр внутренних дел Хорст Зеехофер уже [говорил], что необходимо работать над вопросом, как обходиться с лицами, представляющими угрозу. Среди них есть различные категории. Есть те, которые находятся в Германии, но должны быть высланы, но по разным причинам этого нельзя делать. Часто в публичном пространстве ведутся вопросы о высылке в Сирию», - пояснил он, отвечая на вопрос о теракте в Вене 2 ноября.

Альтер отметил, что на тему высылки данных лиц будут вестись переговоры. Однако необходимо решить вопрос, как силовые ведомства должны работать с теми, кто представляют угрозу, но не могут быть высланы, уточнил он. Представитель МВД добавил, что безопасность в Европе будет одним из ключевых направлений на саммите глав МВД стран ЕС 30 ноября, там буду сделаны определённые выводы.