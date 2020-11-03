Запрещённая в России ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Вене
3 ноября 2020, 21:53[ «Аргументы Недели» ]
Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого в понедельник, 2 ноября, погибли четыре человека.
Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает вооруженное нападение в Вене как теракт. Группа злоумышленников открыла стрельбу неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. Один из нападавших был ликвидирован полицией. Несколько злоумышленников, возможно, шестеро, скрылись. Их ищет полиция.
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