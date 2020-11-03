Посол РФ в Австрии сообщил о задержании выходцев с Северного Кавказа по всей стране
3 ноября 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
В Австрии после серии нападений в Вене правоохранители задержали нескольких выходцев с Северного Кавказа. По информации посла России в Австрии Дмитрия Любинского, австрийские правоохранители проводили задержания по всей стране.
Российский дипломат в эфире канала "Россия 1" отметил, что имеются сведения о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа.
В понедельник, 2 ноября, группа вооруженных злоумышленников совершила в центре Вены нападения на людей. Австрийские силовики ликвидировали одного боевика, стрелявшего из винтовки. По предварительной версии, шесть нападавших скрылись. Правоохранители их разыскивают.
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