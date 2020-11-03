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Посол России: среди задержанных в Австрии после теракта в Вене есть выходцы с Северного Кавказа

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Посол России: среди задержанных в Австрии после теракта в Вене есть выходцы с Северного Кавказа
Вена, фото: fonwall.ru

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" сообщил, что выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после терактов в Вене.

Задержания в настоящий момент проходят не только в столице, но и в других городах страны. Более подробной информации пока нет, отметил посол.

МВД Австрии: один из стрелков в Вене был исламистским террористом. Один из террористов, который устроил стрельбу в Вене и впоследствии был ликвидирован, оказался 20-летним этническим албанцем.

НС

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