МВД Австрии: один из стрелков в Вене был исламистским террористом
3 ноября 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]
Один из мужчин, открывших стрельбу по жителям в Вене накануне, симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Ночному нападению в столице Австрии подверглись сразу 6 объектов, в их числе синагога, 2 ресторана и еврейский культурный центр. Террористы стреляли по всем, кто попадался им на пути.
Портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность джихадистов в Интернет, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение в Вене: это кара за участие Австрии в коалиции по борьбе с ИГ.
Нехаммер призвал жителей Вены оставаться дома и по возможности не посещать центр города.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.