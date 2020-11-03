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МВД Австрии: один из стрелков в Вене был исламистским террористом

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

МВД Австрии: один из стрелков в Вене был исламистским террористом
теракт в Вене, фото: dailysabah.com

Один из мужчин, открывших стрельбу по жителям в Вене накануне, симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Ночному нападению в столице Австрии подверглись сразу 6 объектов, в их числе синагога, 2 ресторана и еврейский культурный центр. Террористы стреляли по всем, кто попадался им на пути.

Портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность джихадистов в Интернет, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение в Вене: это кара за участие Австрии в коалиции по борьбе с ИГ.

Нехаммер призвал жителей Вены оставаться дома и по возможности не посещать центр города.

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НС

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