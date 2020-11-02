Британские ученые рассчитали реальную смертность от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Ученые Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент летальности от новой коронавирусной инфекции с учетом устранения неточностей предыдущих исследований. Соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.

Специалисты пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 %, а в бедных странах - 0,23 %. Кроме того, ученые отметили, что более высокий показатель смертности в развитых странах связан с большим числом жителей пожилого возраста: риск смерти от COVID-19 удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. При этом у пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 %, а у людей старше 80 лет – 5%, уточнили они.

В ходе анализа данных эксперты принимали во внимание серореверсию – постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа инфицированных может оказаться завышенной. Изучены 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела.