Врач Шиндряева объяснила, при каких симптомах ОРВИ необходимо вызывать «скорую»

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2 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

врач, фото: pixabay.com

Главный врач московской поликлиники №2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева заявила, что вызова специалиста из городской поликлиники бывает недостаточно при определенных симптомах и состоянии пациента.

«Скорую помощь нужно вызывать в ночные часы, когда поликлиники не работают … И если крайне высокая температура, которая не уходит при приеме жаропонижающих средств, есть признаки чувства нехватки воздуха, симптоматика нарастает, то, конечно, надо вызывать скорую», - пояснили она «Мир24».

Однако Шиндряева отметила, что врача из поликлиники следует вызывать при первых признаках ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. По ее словам, прибывший медик сможет сделать экспресс-анализ на грипп, чтобы выбрать дальнейшую тактику лечения. Она добавила, что в первые дни болезни нужно обратить внимание на температуру. Ее повышение - основной симптом COVID-19, уточнила эксперт.

«Следующие симптомы – отсутствие обоняния, головные боли, мышечные боли, выраженная слабость … Характерный симптом – повышенная сонливость», - заключила Шиндряева.