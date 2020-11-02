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Американские ученые определили период сохранения антител к коронавирусу

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые определили период сохранения антител к коронавирусу
люди в масках, фото: pixels.com

Специалисты из американского медицинского центра «Маунт Синай» выяснили, сколько могут сохраняться в организме переболевшего новой коронавирусной инфекцией антитела. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Science.

Ученые сообщили, что антитела могут храниться в организме человека на протяжении пяти месяцев, если заболевание коронавирусом было пройдено в легкой или умеренной форме.

В эксперименте приняли участие более 30 тысяч человек.

Ранее врач Евгений Комаровский рассказал об особенности новой коронавирусной инфекции, которая его беспокоит. По его словам, у людей с явными симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.

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