Американские ученые определили период сохранения антител к коронавирусу
2 ноября 2020, 11:24[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из американского медицинского центра «Маунт Синай» выяснили, сколько могут сохраняться в организме переболевшего новой коронавирусной инфекцией антитела. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Science.
Ученые сообщили, что антитела могут храниться в организме человека на протяжении пяти месяцев, если заболевание коронавирусом было пройдено в легкой или умеренной форме.
В эксперименте приняли участие более 30 тысяч человек.
Ранее врач Евгений Комаровский рассказал об особенности новой коронавирусной инфекции, которая его беспокоит. По его словам, у людей с явными симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.
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