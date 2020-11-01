Американские врачи опубликовали фото нетипичного проявления коронавируса на руках

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1 ноября 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Huffington Post

медик, фото: pixels.com

Заболевшие коронавирусом пациенты стали жаловаться на необычные проявления инфекции на руках. Врачи опубликовали снимки, на которых изображены пальцы и ладони с красными шишками, напоминающие последствия обморожения.

Медики пояснили, что с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на данный симптом даже в теплое время года. Опрошенные пациенты рассказали, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. При этом они отметили, что верхние слои кожи могут «слезать», когда воспаления проходят.

Связь между сыпью и коронавирусом эксперты выявили благодаря биопсии кожи людей с «ковидными пальцами». Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах, уточнили они.

«Повреждение эндотелия может быть ключевым механизмом, вызывающим такие поражения», - пояснил специалист Нино Хесус.

Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что симптом может сохраняться у зараженных в течение 15 суток, но иногда до 130-150 дней. Данный признак может стать ключевым для обнаружения коронавируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

Фото: COVID Symptom Study