Американские ученые обнаружили нетипичные проявления коронавируса на ногах

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30 октября 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegraph

медик, фото: pixabay.com

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили еще одно нетипичное проявление новой коронавирусной инфекции.

По данным исследования, симптомом COVID-19 может стать раздражение на пальцах ног. Ученые отметили, что у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах, а также были признаки дерматина на ступнях. Кроме того, явление напоминало обморожение и длилось от одной до четырех недель, но у некоторых заболевших сохранялось в течение нескольких месяцев, пояснили они.

Сейчас специалисты стараются выяснить, с чем связаны подобные проявления.

Ранее учёные показали снимки пяти типов кожных высыпаний при коронавирусе.