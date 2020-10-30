Американские ученые обнаружили нетипичные проявления коронавируса на ногах
30 октября 2020, 07:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegraph
Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии выявили еще одно нетипичное проявление новой коронавирусной инфекции.
По данным исследования, симптомом COVID-19 может стать раздражение на пальцах ног. Ученые отметили, что у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах, а также были признаки дерматина на ступнях. Кроме того, явление напоминало обморожение и длилось от одной до четырех недель, но у некоторых заболевших сохранялось в течение нескольких месяцев, пояснили они.
Сейчас специалисты стараются выяснить, с чем связаны подобные проявления.
Ранее учёные показали снимки пяти типов кожных высыпаний при коронавирусе.
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