Пашинян заявил, что ему понятен «определенный нейтралитет» России в вопросе по Карабаху
2 ноября 2020, 07:56[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятна позиция России в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. По его словам, Москва сохраняет «определенный нейтралитет».
«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно», - высказал он в интервью Al Jazeera, текст которого размещен на сайте правительства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал письмо Пашиняна к Владимиру Путину признанием поражения Армении в Карабахе. Кроме того, он считает, что у Баку нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России.
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