Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пашинян заявил, что ему понятен «определенный нейтралитет» России в вопросе по Карабаху

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пашинян заявил, что ему понятен «определенный нейтралитет» России в вопросе по Карабаху
Никол Пашинян, фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятна позиция России в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. По его словам, Москва сохраняет «определенный нейтралитет».

«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно», - высказал он в интервью Al Jazeera, текст которого размещен на сайте правительства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал письмо Пашиняна к Владимиру Путину признанием поражения Армении в Карабахе. Кроме того, он считает, что у Баку нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России.

БА

В мире

Азербайджан опубликовал видео уничтожения «военного кортежа главы Карабаха»

Азербайджан опубликовал видео уничтожения «военного кортежа главы Карабаха»

В информации, распространенной Баку, говорится, что удар нанесли в минувшую субботу ВВС и артиллеристы. Утверждается, что карабахский лидер Араик Арутюнян в момент атаки находился в кортеже.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью