Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Алиев назвал письмо Пашиняна к Путину признанием поражения Армении в Карабахе

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алиев назвал письмо Пашиняна к Путину признанием поражения Армении в Карабахе
Ильхам Алиев, фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении консультаций по обеспечению безопасности.

«Фактически, Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения», - высказал он.

Ранее Алиев заявил, что у Армении нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

При этом Москва готова предоставить помощь Баку, но на определённых условиях.

БА

В мире

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

В воскресенье, 1 ноября, на проспекте Независимости в районе ОАО «Агат-электромеханический завод» в Минске начались жесткие задержания участников протестной акции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью