Алиев назвал письмо Пашиняна к Путину признанием поражения Армении в Карабахе
1 ноября 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении консультаций по обеспечению безопасности.
«Фактически, Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения», - высказал он.
Ранее Алиев заявил, что у Армении нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
При этом Москва готова предоставить помощь Баку, но на определённых условиях.
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