Алиев назвал письмо Пашиняна к Путину признанием поражения Армении в Карабахе

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1 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ильхам Алиев, фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении консультаций по обеспечению безопасности.

«Фактически, Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения», - высказал он.

Ранее Алиев заявил, что у Армении нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

При этом Москва готова предоставить помощь Баку, но на определённых условиях.