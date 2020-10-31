МИД РФ ответил на письмо Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
31 октября 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В МИД России прокомментировали обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.
«Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года», - пояснили в ведомстве.
В сообщении говорится, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
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