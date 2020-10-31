Пашинян попросил Путина провести консультации по оказанию помощи
31 октября 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности. Об этом сообщил республиканский МИД в субботу, 31 октября.
«Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате... военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы», - пояснили в ведомстве.
В документе говорится, что Пашинян просит «начать безотлагательные консультации по определению вида и размеров содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности» основываясь на союзнических отношениях между странами и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.
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