Алиев заявил, что у властей Армении нет оснований просить помощи у России

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АзерТАдж

флаг Армении, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 1 ноября, выразил мнение, что у Армении нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

В рамках переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит военные операции на своей территории, а на территории Армении они не ведутся.

Азербайджанский лидер добавил, что если бы у Баку были такие планы, то военные осуществили бы их еще в июле. По словам Алиева, тогда Армения "напала" на Азербайджан на государственной границе, вследствие чего военнослужащие выдворили нападавших, не заходя при этом на армянскую территорию.