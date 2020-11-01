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Алиев заявил, что у властей Армении нет оснований просить помощи у России

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АзерТАдж

Алиев заявил, что у властей Армении нет оснований просить помощи у России
флаг Армении, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 1 ноября, выразил мнение, что у Армении нет каких-либо оснований запрашивать помощь у России в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

В рамках переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит военные операции на своей территории, а на территории Армении они не ведутся. 

Азербайджанский лидер добавил, что если бы у Баку были такие планы, то военные осуществили бы их еще в июле. По словам Алиева, тогда Армения "напала" на Азербайджан на государственной границе, вследствие чего военнослужащие выдворили нападавших, не заходя при этом на армянскую территорию.

ЕТ

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