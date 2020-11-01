Алиев пригрозил Еревану «пойти до конца», если армянские ВС не будут выведены из Карабаха
1 ноября 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха в кратчайшие сроки. По словам политика, в противном случае Баку "пойдет до конца".
Алиев заявил, что Азербайджан "ждал тридцать лет", поэтому теперь хочет, чтобы вывод армянских ВС с "оккупированных территорий" был обеспечен посредством мирных переговоров в ближайшее время.
По словам азербайджанского лидера, иначе Баку "любыми путями" продолжит восстановление своей территориальной целостности. Ильхам Алиев в рамках встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что его страна намерена "идти до конца" в данном вопросе.
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