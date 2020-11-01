Пашинян заявил о наличии доказательств вербовки Турцией сирийских наемников
1 ноября 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Премьер-министр Армении Никол Пашинян днем в воскресенье, 1 ноября, заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки сирийских наемников в Азербайджан турецкой стороной.
Пашинян уточнил, что к настоящему моменту имеются всеобъемлющие доказательства вербовки "тысяч наемников" в САР и их последующей переброски Турцией на азербайджанскую территорию с целью участия в военной агрессии против Нагорного Карабаха.
Армянский премьер отметил, что полученные материалы указывают на наличие "международной преступной сети". Никол Пашинян также заявил, что позже будут обнародованы новые свидетельства.
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