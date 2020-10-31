Видео применения азербайджанцами фосфорных боеприпасов в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

31 октября 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В сети появилось видео, подтверждающее применение азербайджанскими Вооруженными силами фосфорных боеприпасов в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что этим адским оружием выжигают леса, в которых скрываются от артобстрелов мирные жители.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана применили боеприпасы, содержащие фосфор, обстреливая позиции армии обороны НКР, находящиеся вблизи населенных пунктов и в их окрестности. Об этом сообщал новостной портал EAdaily, ссылаясь на публикацию омбудсмена Армении Армана Татояна в социальной сети Facebook.

«Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия. Оно применяется в лесах близ населенных пунктов», — написал Татоян в Facebook. Он подчеркнул: «В результате экстренного расследования и сбора оперативной информации, выяснилось, что по местам, покрытым лесами, где в дневное и ночное время при вооруженных нападениях укрывается мирное население, азербайджанцами велся огонь фосфорным оружием».

«Этот вид боеприпасов относится к оружию массового поражения, используется азербайджанскими Вооруженными силами против мирного населения. Его применение в подобных условиях находится под явным запретом международного права», — заявил Татоян.