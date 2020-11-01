В Турции с начала курортного сезона от коронавируса умерли 11 россиян

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1 ноября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Турция, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, что с открытия курортного сезона в стране скончались одиннадцать россиян из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.

«От коронавируса в Турции за время курортного сезона - с начала августа - умерли 11 российских граждан», - пояснила она.

Касимова отметила, что коронавирус был подтвержден у 326 российских граждан.

Кроме того, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что коронавирусная пандемия в стране достигла второго пика. Число выявленных случаев в пятницу составило 2 322. По его словам, это наибольший показатель с конца апреля.

Ранее сообщалось, что Турция готова закрыть страну для туристов.