В Турции с начала курортного сезона от коронавируса умерли 11 россиян
1 ноября 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, что с открытия курортного сезона в стране скончались одиннадцать россиян из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.
«От коронавируса в Турции за время курортного сезона - с начала августа - умерли 11 российских граждан», - пояснила она.
Касимова отметила, что коронавирус был подтвержден у 326 российских граждан.
Кроме того, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджазаявил, что коронавирусная пандемия в стране достигла второго пика. Число выявленных случаев в пятницу составило 2 322. По его словам, это наибольший показатель с конца апреля.
Ранее сообщалось, что Турция готова закрыть страну для туристов.
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