Минздрав Турции прокомментировал вероятность закрытия границ из-за коронавируса
28 октября 2020, 21:36[ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что введение комендантского часа и ограничение поездок, в том числе международных, в стране не планируется.
В эфире телеканала NTV Коджа заявил, что в настоящий момент "на повестке дня пока нет планов по введению комендантского часа, а также мы не думаем об ограничении путешествий и поездок". Он отметил, что самый большой риск распространения вируса - "скопление людей и транспорт".
Рекордное количество пациентов с коронавирусом - 2305 человек - зафиксировано за минувшие сутки в Турции.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Турции рассматривает возможность закрытия границ в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране.
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