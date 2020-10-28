Минздрав Турции прокомментировал вероятность закрытия границ из-за коронавируса

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28 октября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Турция, Каппадокия, фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что введение комендантского часа и ограничение поездок, в том числе международных, в стране не планируется.

В эфире телеканала NTV Коджа заявил, что в настоящий момент "на повестке дня пока нет планов по введению комендантского часа, а также мы не думаем об ограничении путешествий и поездок". Он отметил, что самый большой риск распространения вируса - "скопление людей и транспорт".

Рекордное количество пациентов с коронавирусом - 2305 человек - зафиксировано за минувшие сутки в Турции.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Турции рассматривает возможность закрытия границ в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране.