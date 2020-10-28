Власти Турции могут закрыть страну для туристов из-за коронавируса

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28 октября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Стамбул, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Турции рассматривает возможность закрытия границ в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране.

Турция начала разрабатывать новые меры для местных жителей и путешественников, которые планируют ввести в ноябре и декабре 2020 года. Ограничения в первую очередь коснутся Стамбула и крупных туристических центров. Среди антиковидных мер власти рассматривают введение комендантского часа по выходным, запрет на массовые мероприятия, междугородние и международные поездки. Ведение новых ограничений будет обсуждаться на заседании научного совета Минздрава Турции, в среду, 28 октября.

«Борьба со вспышкой - динамичный процесс. Новые решения могут быть приняты в зависимости от событий, связанных со вспышкой. В рамках этого процесса некоторые меры могут быть приняты, а другие могут быть отменены», - передает сообщение правительства издание «Daily Hürriyet».

Ранее сообщалось, что оперативный штаб в России обсуждал возможность о сокращении числа рейсов в Турцию.