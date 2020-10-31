Глава МВД Турции и его семья заболели коронавирусом
31 октября 2020, 18:48[ «Аргументы Недели» ]
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что он, а также его жена и дочь заболели коронавирусом. Вся семья министра госпитализирована. До этого Сойлу и его близкие пытались справиться с болезнью своими силами.
Семья главы турецкого МВД почувствовала себя плохо, сданные в понедельник тесты на коронавирус у всех показали положительный результат. Как рассказал Сойлу, сейчас всем намного лучше, сообщает RT.
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