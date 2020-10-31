Глава МВД Турции и его семья заболели коронавирусом

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31 октября 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сулейман Сойлу, фото: haber3.com

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что он, а также его жена и дочь заболели коронавирусом. Вся семья министра госпитализирована. До этого Сойлу и его близкие пытались справиться с болезнью своими силами.

Семья главы турецкого МВД почувствовала себя плохо, сданные в понедельник тесты на коронавирус у всех показали положительный результат. Как рассказал Сойлу, сейчас всем намного лучше, сообщает RT.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу был госпитализирован в американскую больницу турецкой столицы.

В Турции скончался российский турист, заразившийся коронавирусом.