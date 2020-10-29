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В Турции скончался российский турист, заразившийся коронавирусом

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Турции скончался российский турист, заразившийся коронавирусом
Анталья, pixabay.com

В турецкой Анталье скончался российский турист, заразившийся ранее коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил утром в четверг, 29 октября, сотрудник генконсульства РФ.

По словам представителя генерального консульства РФ в Анталье, турист из России действительно скончался в результате коронавирусной инфекции.

Подчеркивается, что в настоящий момент генконсульство совместно с турецкими властями и страховой компанией предпринимают все необходимые шаги для репатриации тела умершего россиянина.

Ранее СМИ сообщили о смерти 60-летнего гражданина РФ на курорте Сиде провинция Анталья. Мужчина прибыл на отдых вместе с супругой в конце сентября. Через неделю у него выявили COVID-19.

ЕТ

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