Алиев не хочет привлекать третью страну в конфликт в Карабахе
31 октября 2020, 12:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в Нагорно-Карабахский конфликт. По его словам, окружающие Баку государства – «партнёры и друзья».
«Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны в карабахский конфликт. Мы не видим возможности привлечения какой-либо страны. Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья», - пояснил он.
Алиев отметил, что знает о попытках Армении привлечь другие страны к боям, однако, уверен, что это не произойдет.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.