Алиев не хочет привлекать третью страну в конфликт в Карабахе

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31 октября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ильхам Алиев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в Нагорно-Карабахский конфликт. По его словам, окружающие Баку государства – «партнёры и друзья».

«Мы не хотим привлечения какой-либо третьей страны в карабахский конфликт. Мы не видим возможности привлечения какой-либо страны. Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья», - пояснил он.

Алиев отметил, что знает о попытках Армении привлечь другие страны к боям, однако, уверен, что это не произойдет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

На его письмо ответил МИД РФ.