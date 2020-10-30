В Чехии продлен режим ЧС по коронавирусу

Парламент Чехии решил продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 20 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Ранее правительство Чехии ввело режим ЧС в республике с 5 октября на 30 дней.
Чешское правительство было вынуждено вернуть непопулярные ограничительные меры, чтобы справиться с ростом числа инфицированных, заболевших и умерших в результате осложнений, вызванных вирусом.
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