В Чехии продлен режим ЧС по коронавирусу

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30 октября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Прага, pixabay.com

Парламент Чехии решил продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 20 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Ранее правительство Чехии ввело режим ЧС в республике с 5 октября на 30 дней.

Чешское правительство было вынуждено вернуть непопулярные ограничительные меры, чтобы справиться с ростом числа инфицированных, заболевших и умерших в результате осложнений, вызванных вирусом.

Позднее в Чехии закрыли школы и бары и ограничили передвижение внутри страны.

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