Глава МВД Чехии заразился коронавирусом

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21 октября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Глава МВД Чехии на встрече с премьер-министром на фото globallookpress.com/ Ondrej Deml

В Чехии заразился заместитель премьер-министра Ян Хамачек. Политик является главой МВД и входит в кризисный комитет по борьбе с коронавирусом.



Коронавирус подкосил еще одного крупного политика в Европе. Врачи диагностировали коронавирус у министр внутренних дел Чехии Яна Хамачека.

На Чехию обрушилась вторая волна пандемии. Накануне там был зафиксирован рекордный всплеск коронавируса. За сутки в стране заразились 11 984 человека.

Ян Хомачек является виднейшим политиком в Чехии. Он является заместителем главы чешского кабмина. Кроме того, он возглавляет Социал-демократическую партию.