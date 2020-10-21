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В Чехии ограничено передвижение внутри страны

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Чехии ограничено передвижение внутри страны
Прага, фото: pixabay.com

Власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. В Минздраве Чехии ожидают пик второй волны эпидемии коронавируса в начале ноября.

В запрете на передвижения по Чехии есть исключения: можно ездить на работу или для осуществления неотложной бизнес-деятельности, если есть необходимость посетить членов семьи или близких людей, сходить за продуктами и посетить врача.

Также в Чехии закрывают магазины. В торговых центрах останутся открытыми только маркеты, торгующие продуктами питания, средствами дезинфекции и хозтоварами, а также аптеки.

Ранее власти Чехии ввели блокировку заведений, где могут скапливаться люди. В их число вошли школы и бары.

НС

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