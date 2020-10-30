Лукашенко признал наличие ошибок властей

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30 октября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что власти допустили некоторые упущения в каких-то аспектах политической ситуации, поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с коллективом МВД Белоруссии. Как отметил белорусский лидер, была "бешеная обстановка": парламентские выборы, пандемия коронавируса, выборы президента. Президент Белоруссии отметил, что главным было здоровье людей, в лечении COVID-19 , был взят "особый курс", сейчас, по его словам, его перенимают во всем мире. А тогда все "долбали со всех сторон". власти отвлеклись и упустили ситуацию. "А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы", - сокрушается Лукашенко.

Лукашенко предупредил о решительных действиях против участников беспорядков и сообщил, что не собирается заканчивать свою политическую карьеру.

