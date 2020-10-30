Лукашенко предупредил о решительных действиях против участников беспорядков
30 октября 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам протестных акций, поскольку отступать власти некуда.
«С сегодняшнего дня [начинает использоваться новый подход], особенно в квартирах граждан, куда протестующие прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность», - высказал он.
Лукашенко отметил, что некоторые участники беспорядков перешли красную линию и пытаются дестабилизировать инфраструктуру государства. По его словам, необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил».
«Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», - резюмировал он.
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