Лукашенко заявил, что бастующие рабочие финансируются из Польши и Литвы
28 октября 2020, 07:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что наиболее активная часть поддерживающих протесты рабочих получает финансирование из-за рубежа.
Белорусский лидер призвал освободить остальную часть трудящихся, которая хочет работать от «этой, проплаченной» и выразил уверенность, что «эти 10-12 человек, ядро», оказавшиеся на заводе, финансируются из Польши и Литвы. Он также отметил, что деньги идут «по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить».
«Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят», - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о проведении Всебелорусского народного собрания.
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