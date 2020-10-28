Лукашенко заявил, что бастующие рабочие финансируются из Польши и Литвы

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что наиболее активная часть поддерживающих протесты рабочих получает финансирование из-за рубежа.

Белорусский лидер призвал освободить остальную часть трудящихся, которая хочет работать от «этой, проплаченной» и выразил уверенность, что «эти 10-12 человек, ядро», оказавшиеся на заводе, финансируются из Польши и Литвы. Он также отметил, что деньги идут «по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить».

«Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят», - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о проведении Всебелорусского народного собрания.