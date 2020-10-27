Лукашенко заявил о проведении Всебелорусского народного собрания

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27 октября 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Предстоящее Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке дальнейшей стратегии развития страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание — это «особая форма народовластия в стране», и во время форума предстоит определить, как будет развиваться государство в будущем.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. Мы не будем мышкованием заниматься, как люди решат – так и будет», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.

«Эту форму «народного творчества» надо сделать конституционной», – добавил президент Белоруссии.