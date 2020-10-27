Лукашенко заявил о проведении Всебелорусского народного собрания
27 октября 2020, 22:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Предстоящее Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке дальнейшей стратегии развития страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание — это «особая форма народовластия в стране», и во время форума предстоит определить, как будет развиваться государство в будущем.
«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. Мы не будем мышкованием заниматься, как люди решат – так и будет», – заявил белорусский лидер.
Лукашенко считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.
«Эту форму «народного творчества» надо сделать конституционной», – добавил президент Белоруссии.
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