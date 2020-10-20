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Лукашенко заявил о прозрении белорусов в ходе протестов

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил о прозрении белорусов в ходе протестов
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

В ходе несанкционированных акций протеста многие белорусы прозрели. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что более всех «прозрели минчане». По его словам, народ увидел, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной.

Лукашенко напомнил о негативном влиянии протестов и предупредил об ответственности за противоправные действия.

«Плохо, что шатаются по Минску. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. И каждый ответит за свои деяния», – заявил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Белоруссию покидают несогласные с Лукашенко.

ДВа

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