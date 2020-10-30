Лукашенко заявил, что не собирается заканчивать свою политическую карьеру
30 октября 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается заканчивать свою политическую карьеру. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с коллективом МВД республики.
«Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что президент никогда не бежал и бежать не собирается, потому что он «прожил достаточно в этой жизни».
Ранее Лукашенко предупредил о решительных действиях против участников беспорядков.
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