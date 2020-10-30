Al-Arabiya: Напавший на прихожан в Ницце отправил семье фото около храма перед атакой

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

полицейские в Ницце, Фото:Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце связался со своей семьей и отправил брату фотографию перед тем, как начал атаку.

«Он отправил мне фото перед церковью», - пояснил собеседник.

Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи также рассказывал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом. При этом соседи семьи отметили, что молодой человек никогда не имел склонности к экстремизму.

Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар описал личность напавшего на людей в церкви. По его словам, у совершившего тройное убийство в базилике Нотр-Дам найдено свидетельство итальянского «Красного Креста», мужчина является выходцем из Туниса и 1999 года рождения. Также он перечислил найденные у преступника предметы.