Al-Arabiya: Напавший на прихожан в Ницце отправил семье фото около храма перед атакой
30 октября 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что напавший на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце связался со своей семьей и отправил брату фотографию перед тем, как начал атаку.
«Он отправил мне фото перед церковью», - пояснил собеседник.
Уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи также рассказывал родным, что собирается провести ночь рядом с храмом. При этом соседи семьи отметили, что молодой человек никогда не имел склонности к экстремизму.
Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар описал личность напавшего на людей в церкви. По его словам, у совершившего тройное убийство в базилике Нотр-Дам найдено свидетельство итальянского «Красного Креста», мужчина является выходцем из Туниса и 1999 года рождения. Также он перечислил найденные у преступника предметы.
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