Avia.pro: армия Азербайджана уничтожила в Карабахе одну из самых передовых РЛС в мире

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30 октября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили в Нагорном Карабахе одну из самых передовых радиоэлектронных станций в мире. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.

Ресурс Avia.pro, цитируя предоставленную Баку информацию о ликвидации в зоне конфликта техники противника, обратил внимание на то, что среди нее присутствует РЛС П-18. Сайт отмечает, что данная станция является одной из самых эффективных в мире. П-18 может обнаруживать даже летательные аппараты, оснащенные стелс-технологиями.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео, на котором запечатлено бегство армянских военных перед уничтожением армией Азербайджана системы «Смерч».