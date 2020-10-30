Avia.pro: армия Азербайджана уничтожила в Карабахе одну из самых передовых РЛС в мире
30 октября 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Вооруженные силы Азербайджана уничтожили в Нагорном Карабахе одну из самых передовых радиоэлектронных станций в мире. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах российских сетевых СМИ.
Ресурс Avia.pro, цитируя предоставленную Баку информацию о ликвидации в зоне конфликта техники противника, обратил внимание на то, что среди нее присутствует РЛС П-18. Сайт отмечает, что данная станция является одной из самых эффективных в мире. П-18 может обнаруживать даже летательные аппараты, оснащенные стелс-технологиями.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео, на котором запечатлено бегство армянских военных перед уничтожением армией Азербайджана системы «Смерч».
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