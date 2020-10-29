Советник Трампа призвал «все внешние стороны» не вмешиваться в конфликт в Карабахе
29 октября 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы никто не вмешивался в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен написал обращение ко «всем внешним силам» в соцсети Тwitter.
«Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы», - написал О'Брайен.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что позиция России по поводу ситуации в Нагорном Карабахе абсолютно открыта.
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