Советник Трампа призвал «все внешние стороны» не вмешиваться в конфликт в Карабахе

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29 октября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Роберт О'Брайен , фото: twitter.com/robertcobrien

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы никто не вмешивался в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен написал обращение ко «всем внешним силам» в соцсети Тwitter.

«Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы», - написал О'Брайен.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что позиция России по поводу ситуации в Нагорном Карабахе абсолютно открыта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль азербайджанской армией.