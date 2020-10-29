Алиев поставил временную спецадминистрацию на территориях в Карабахе, взятых под контроль Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль азербайджанской армией.
Согласно указу Алиева, на подконтрольных территориях будут созданы временные комендатуры, которые будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана. Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана. Временные комендатуры согласовывают свою деятельность с минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана. При временной комендатуре создается оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, минэкономики, минсельхоза, минэкологии и минфина, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
В обязанности временных комендатур, согласно указу, входит охрана важных объектов.
Азербайджанские военные с начала боев в зоне нагорно-карабахского конфликта 27 сентября взяли под контроль 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.
Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации двух танков Т-72, двух РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника