Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Алиев поставил временную спецадминистрацию на территориях в Карабахе, взятых под контроль Азербайджаном

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Алиев поставил временную спецадминистрацию на территориях в Карабахе, взятых под контроль Азербайджаном
Ильхам Алиев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации временной специальной администрации на территориях в Карабахе, взятых под контроль азербайджанской армией.

Согласно указу Алиева, на подконтрольных территориях будут созданы временные комендатуры, которые будут управлять каждым районом в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана. Назначение временных комендантов и определение их деятельности поручено МВД Азербайджана. Временные комендатуры согласовывают свою деятельность с минобороны и Госпогранслужбой Азербайджана. При временной комендатуре создается оперативный штаб, в который войдут представители Службы госбезопасности, МЧС, минэкономики, минсельхоза, минэкологии и минфина, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В обязанности временных комендатур, согласно указу, входит охрана важных объектов.

Азербайджанские военные с начала боев в зоне нагорно-карабахского конфликта 27 сентября взяли под контроль 186 населенных пунктов, в том числе четыре города: Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы.

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации двух танков Т-72, двух РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника

ИЧ

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью