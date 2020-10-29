Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации 2 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника

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29 октября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Позиции войск Азербайджана подвергались множественным артиллерийским обстрелам на различных участках фронта, в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском. Об этом сообщает портал AZERTAC, ссылаясь на информацию Минобороны Азербайджана.

Вооруженные силы Армении вели обстрел войск Азербайджана из ствольной и реактивной артиллерии днем 28 октября и ночью 29 октября практически по всей лини соприкосновения, но особенно жарко было на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском участках фронта. Военное ведомство в Баку, также, сообщило, что армянские войска местами переходили в наступление, но все их атаки были благополучно отбиты с большим уроном в живой силе у неприятеля.

Кроме того, было уничтожено большое количество военной техники и вооружений противника: 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц различных типов. А также азербайджанским артиллеристам удалось полностью ликвидировать несколько опорных пунктов неприятеля, места расположения которых не уточняются. Конечно же, вся вышеприведенная информация требует дополнительного подтверждения или опровержения.