Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации 2 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации 2 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника
Фото: соцсети

Позиции войск Азербайджана подвергались множественным артиллерийским обстрелам на различных участках фронта, в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском. Об этом сообщает портал AZERTAC, ссылаясь на информацию Минобороны Азербайджана.

Вооруженные силы Армении вели обстрел войск Азербайджана из ствольной и реактивной артиллерии днем 28 октября и ночью 29 октября практически по всей лини соприкосновения, но особенно жарко было на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском участках фронта. Военное ведомство в Баку, также, сообщило, что армянские войска местами переходили в наступление, но все их атаки были благополучно отбиты с большим уроном в живой силе у неприятеля.

Кроме того, было уничтожено большое количество военной техники и вооружений противника: 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц различных типов. А также азербайджанским артиллеристам удалось полностью ликвидировать несколько опорных пунктов неприятеля, места расположения которых не уточняются. Конечно же, вся вышеприведенная информация требует дополнительного подтверждения или опровержения.

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации 2 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 гаубиц противника

ША

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью